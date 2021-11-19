Председатель Рязанской облдумы сказал, что будет голосовать за закон о введение QR-кодов

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Фото: Рязанская областная Дума.

В пятницу, 19 ноября, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» рассказал о том, что в региональный парламент поступили изменения в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Эти изменения касаются злободневной темы введения QR-кодов для посещения общественных мест, проезда в железнодорожном транспорте и на авиационных рейсах.

- Совершенно очевидно, что пандемия коронавируса представляет угрозу для жизни и здоровья людей, - заметил Аркадий Васильевич. – В связи с этим государству необходимо принять решительные меры по защите граждан.

Далее Аркадий Васильевич подчеркнул, что когда в стране вводились меры, направленные на предотвращение террористических атак - ставились рамки и турникеты, через которые каждому нужно было проходить в аэропортах, это также создавало определенные неудобства. Но все понимали, что делается это ради их же безопасности. Аналогичная ситуация и с COVID-19. Введение QR-коды — не ущемление прав граждан, а необходимость.

По мнению политика, перед страной сейчас два варианта развития событий: либо полный локдаун, либо взвешенное решение о введении QR-кодов, которое позволит нам жить нормальной жизнью без ограничений, хоть и с некоторыми неудобствами.

Также председатель областной Думы сообщил, что лично проголосует за введение подобных изменений. Кроме того, Аркадий Фомин выразил уверенность, что коллеги из фракции партии «Единая Россия» в облдуме поддержат его в принятие данного закона.