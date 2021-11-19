В Рязанской области объявлено метеопредупреждение

Днем в пятницу, 19 ноября, Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, объявило метеопредупреждение. Сообщается, что в субботу, 20 ноября, прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: налипание мокрого снега, гололед, гололедица, а также сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Сотрудники ведомства просят соблюдать рязанцев и гостей региона элементарные правила безопасности. По возможности на находиться под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередач, деревьями.