Оставшаяся инвалидом на мосту через Трубеж рязанка выиграла у администрации восьмой суд

Рязанка, которая осталась инвалидом из-за обрушения моста через Трубеж, выиграла у горадминистрации уже восьмой суд. Каждый год лежачей больной приходится добиваться компенсации за оплату сиделки. Власти же упорно не хотят признавать вину и предпочитают как ответчики оплачивать еще и судебные расходы.

Последнее решение - о взыскании 1,6 млн рублей - вынесено Московским районным судом в июле 2021-го, но мэрия традиционно попыталась обжаловать его в вышестоящей инстанции. В ноябре Рязанский областной суд оставил решение в силе.

Судьбоносный инцидент случился в ноябре 2011 года. Под женщиной рухнул настил, оторвался поручень, и она упала на бетонную опору моста с высоты 1,5-2 метра. В результате ей бессрочно установили 1-ю группу инвалидности.

Компенсация морального вреда, которую по первому иску в 2013 году удалось отсудить рязанке, составила 500 тыс. рублей. Тогда в ее пользу также взыскали утраченный заработок (более 190 тыс. рублей) и затраты на сиделку, которые до сих пор чиновники возмещают только в судебном порядке.