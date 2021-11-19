В Рязани от коронавируса умер мужчина, которому было всего 32 года

В пятницу, 19 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 21 человека. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все они скончались еще в августе 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Среди жертв преимущественно люди старшего возраста, но есть и молодые – 32-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Всего в списке 12 женщин – 40 лет, 58 лет, 59 лет, 68 лет, 69 лет, 74 года, 80 лет, 83 года, 84 года, 85 лет, 86 лет, 89 лет. Также в списке девять мужчин – 32 года, 58 лет, 59 лет, 61 год, 67 лет, 70 лет, 74 года, 81 год, 84 года.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1757 человек.

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