На улицы Рязани высыпали 325 кубометров песка и 38 тонн реагента

Дирекция благоустройства приступила к очистке пешеходных зон, тротуаров, лестниц и остановок в 7:00 19 ноября.

В ночь на 19 ноября в Рязани на улицы высыпали 325 кубометров песко-соляной смеси и 38 тонн реагента. Так городские службы обработали проезжую часть на более чем 120 объектах улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Дирекция благоустройства, по данным чиновников, приступила к очистке пешеходных зон, тротуаров, лестниц и остановок в 7:00. На дежурстве находятся 20 единиц техники для уборки снега.

«Сотрудники по камерам видеонаблюдения мониторят состояние перекрестков и сложных участков дорог, чтобы при выпадении осадков оперативно приступить к ликвидации возникающей скользкости», - отмечают в горадминистрации.

Обильные осадки, напомним, прогнозируются 20 ноября.