Пропавшего в августе рязанца объявил в розыск следком

Пропавшего в Рязанской области 22 августа 2021 года Михаила Мартынова объявил в розыск следственный комитет.

Пропавшего в Рязанской области 22 августа 2021 года Михаила Мартынова объявил в розыск следственный комитет. Информация размещена на сайте регионального упраления.

В последний раз в указанный день Михаила Мартынова видели в селе Ольхи Ухоловского района. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Из особых примет у пропавшего - татуировка на правом предплечье. На вид ему 35-40 лет, рост 170-175 см, телосложение худощавое, волосы короткие светло-русые, глаза карие.

«Гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить», - обратилась пресс-служба следкома.

Звонить следует в Кораблинский МСО по телефону 8(49143)5-03-19 либо в полицию -02(112).