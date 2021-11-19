Рязанские волонтеры спасли провалившихся под лед собак

Ночью 18 ноября волонтеры отряда РязГМУ Salus спасли провалившихся под лед собак.

Ночью 18 ноября волонтеры отряда РязГМУ Salus спасли провалившихся под лед собак. Как сообщают они сами, заявка поступила в 00:40 из села Затишье под Рязанью.

На одном из местных прудов образовалась первая ледяная корка, которая не выдержала веса собаки, и та оказалась в ледяной воде. Затем, как оказалось, провалилась еще одна собака, как бы пришедшая на помощь.

«Спасательная операция длилась около часа, все осложнялось плохими подходами к озеру, сложным дном и довольно толстым льдом у берега», - рассказали волонтеры.

В итоге обеих собак удалось спасти и передать местным жителям с тем, чтобы их отогрели и вернули хозяевам.