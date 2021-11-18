В 13 домах Рязани отключат электричество 19 ноября

Работы будут вестись на воздушной линии практически весь световой день. Фото их архива «КП».

Сайт городской администрации Рязани информирует жителей областного центра о том, что 19 ноября временно прекратят подачу электроэнергии по следующим адресам:

- 1-й проезд Гагарина, д. 1, д. 2, д. 3, д. 5;

- 1-й Осенний переулок, д. 2/2;

- 2-й Осенний переулок, д. 4, д. 6, д. 8;

- улица Татарская, д. 3, д. 4;

- 1-я Железнодорожная улица, д. 14 стр. 1, д. 18, д. 18а.

Время отключения с 09:30 до 15:00. Работы на воздушной линии будет проводить фирма с говорящим названием «Возрождение».

Напомним, что 18 ноября в Рязани отключали электричество на 12 улицах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!