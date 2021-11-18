Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 ноября 2021 17:55

В 13 домах Рязани отключат электричество 19 ноября

Это связано с с проведением работ на воздушной линии
Антон ВОХЕЧ
Работы будут вестись на воздушной линии практически весь световой день. Фото их архива «КП».

Работы будут вестись на воздушной линии практически весь световой день. Фото их архива «КП».

Сайт городской администрации Рязани информирует жителей областного центра о том, что 19 ноября временно прекратят подачу электроэнергии по следующим адресам:

- 1-й проезд Гагарина, д. 1, д. 2, д. 3, д. 5;

- 1-й Осенний переулок, д. 2/2;

- 2-й Осенний переулок, д. 4, д. 6, д. 8;

- улица Татарская, д. 3, д. 4;

- 1-я Железнодорожная улица, д. 14 стр. 1, д. 18, д. 18а.

Время отключения с 09:30 до 15:00. Работы на воздушной линии будет проводить фирма с говорящим названием «Возрождение».

Напомним, что 18 ноября в Рязани отключали электричество на 12 улицах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!