Хирурги-онкологи Рязани прооперировали 55-летнюю пациентку весом в 135 кг

Хирурги-онкологи Рязани провели довольно-таки уникальную в своем роде операцию. Они удалили злокачественную опухоль матки 55-летней пациентке весом в 135 кг.

После окончания операции лавный врач регионального онкоцентра Михаил Рязанцев обратил внимание на то, что ожирение является значительным фактором риска возникновения рака. Если абстрагироваться от сложных медицинских терминов, суть такова. Все стероиды синтезируются в жировой ткани, при излишнем весе нарушается соотношение между эстрогеном и прогестероном в пользу первого. Эстрогены стимулируют гиперпластические процессы. Под диффузными гиперпластическими процессами эндометрия (ГПЭ) понимается утолщение эндометрия - слизистой оболочки тела матки. Поэтому бесконтрольная гиперплазия приводит к возникновению злокачественной опухоли.

Особо Рязанцев обратил внимание на то, что пациенткам, у которых ожирение, гипертоническая болезнь, нарушение толерантности в глюкозе (преддиабет), требуется регулярный профилактический осмотр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!