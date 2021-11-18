Надежда Штевнина исполняет обязанности главы администрации Рязани

Штевнину по праву считают одной из самых ярких женщин среди рязанских политиков. Фото: сайт горадминистрации Рязани.

Заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина с 16 по 19 ноября исполняет обязанности Елены Сорокиной, находящейся на обучении в научном центре Сколково.

Штевнина, курирующая социальную сферу, пояснила в телефонном разговоре «КП»-Рязань», почему для этого была выбрана именно ее кандидатура:

- Дело в том, что первый зам Алексей Пустовалов находится на больничном. Никакой сенсации.

Нам также известно, что компанию сити-менеджеру Рязани составляют зампред регионального правительства Евгений Беленецкий, начальник архитектурного управления региона Роман Шашкин и подчиненная Сорокиной - Ирина Гончарова.

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