Площадь зеленых зон в Рязани будет увеличена

На заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию депутаты рассмотрели вопросы о внесении двух изменений в Генеральный план города. Первое из них касается территории с адресным ориентиром – г. Рязань, район Бутырки, квартал 7, участок 3. Функциональное зонирование предлагается изменить с зоны городских парков, скверов, бульваров, зоны спортивных комплексов и сооружений, многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения на зону лесопарков, городских лесов, зон отдыха. Кроме того, зонирование трех участков в районе Храпово предложено изменить с зоны озеленения специального назначения, зоны садово-дачных участков также на зону лесопарков, городских лесов, зон отдыха. Все изменения необходимы для проведения работ по постановке на государственный кадастровый учет участков городских лесов, расположенных на территории города Рязани. Депутаты поддержали проекты решений, они вынесены на заседание Рязанской городской Думы.

На заседании был рассмотрен проект бюджета города на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов в части вопросов градостроительной деятельности и землепользования. Как следовало из представленной информации, на разработку градостроительной и проектной документации в рамках программы «Жилище» будет выделено 10,9 млн. рублей. В целях комплексного освоения и развития территории, предусматривающих обеспечение земельных участков инфраструктурой, запланированы средства в размере 100 млн. рублей. В частности, будет профинансировано строительство новых улиц в районе Мервино, запланированы средства на строительство новых детских садов в районах Кальное и Семчино. На реализацию адресной инвестиционной программы предусмотрено 33,5 млн. рублей. Средства будут выделены на проектные и строительно-монтажные работы кладбища «Преображенское» (14 млн. рублей), проектно-изыскательские работы по строительству школы на 600 мест в районе стадиона «Спартак» (6,5 млн. рублей), детской школы искусств №7 в Дашково-Песочне (6 млн. рублей), строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Торфмаш (800 тыс. рублей). После рассмотрения на заседаниях всех комитетов РГД проект бюджета будет вынесен на заседание Рязанской городской Думы.