На дороге Рязань – Пронск произошло серьезное ДТП

В четверг, 18 ноября, примерно в 12.40 на дороге Рязань – Пронск на территории Рязанского района произошло серьезное ДТП. 29-летний житель Пронска, управляя автомобилем ВАЗ-2111, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в иномарку Chevrolet Aveo. Второй машиной управлял 63-летний рязанец.

После столкновения отечественное авто слетело в кювет.

В ДТП 29-летний водитель ВАЗ-2111 получил травмы – его госпитализировали. Водителю иномарки медицинскую помощь оказали на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

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