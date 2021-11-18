У ОКБ в Рязани появилась посадочная площадка для вертолета санавиации

На территории Областной клинической больницы в Рязани появилась посадочная площадка для вертолета санитарной авиации. Об этом на личной странице сообщил главный врач медицинского учреждения Андрей Карпунин.

«Теперь вертолет санитарной авиации «Ансат» базируется на территории Областной клинической больницы. Новая точка приземления вертолета была необходима, чтобы доставка пациентов в ОКБ из отдаленных районов стала более быстрой и безопасной», - объяснил важность события Карпунин.

По словам руководителя, нынешнее место посадки при экстренной госпитализации позволит медикам сэкономить несколько минут. Эти минуты могут оказаться решающими, когда речь идет о спасении жизни. Приземляться вертолет будет максимально близко к приемному отделению.

Строительство площадки вместе с инженерными изысканиями и подготовкой документации длилось чуть больше месяца. Посадочная точка оснащена световым оборудованием для полетов в темное время суток.