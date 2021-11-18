Рязанская прокуратура назначила проверки по обращениям работников фабрики «Красный Октябрь»

Фото: пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

17 ноября первый заместитель прокурора Рязанской области Никита Зубко встретился с руководством и трудовым коллективом фабрики «Красный Октябрь», входящей в холдинг «Объединенные кондитеры».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, работники фабрики обратились к руководству прокуратуры с вопросами, касающимися безопасности дорожного движения, общественного транспорта, освещенности улиц и качества автомобильных дорог. Кроме того, люди пожаловались на организацию питания школьников в образовательных организациях города, а также сообщили о бездействии полиции при рассмотрении сообщений о преступлении.

Отмечается, что по итогам встречи у части работников были приняты письменные обращения, по которым организованы прокурорские проверки.