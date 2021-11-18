Евгения Рубцова вновь стала главой администрации рязанского райцентра

Сасовские депутаты гордумы проявили единодушие в отношении кандидатуры Рубцовой. Фото: сайт ИД «Пресса».

В четверг, 18 ноября, в Сасове на заседании гордумы избрали главу администрации муниципального образования – городской округ город Сасово. При этом парламентарии за кандидатуру Евгении Рубцовой проголосовали единогласно. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Отметим, что Рубцова возглавляет исполнительную власть рязанского райцентра не впервые - ее стаж в этой должности исчисляется, начиная с 20 марта 2012 года.

При этом сайт подчеркивает, что на заседании Сасовской городской Думы в качестве «старших товарищей» побывали депутаты Рязоблдумы Татьяна Панфилова и Владимир Рожков. От регионального правительства за принятием ключевого решения для райцентра наблюдала глава минтерпола Жанна Фомина.

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