После домашнего ареста Сергей Карабасов первым делом сел на велосипед

Бывший глава администрации Рязани Сергей Карабасов рассказал, чем первым делом занялся после отмены домашнего ареста. Его судят по громкому и весьма неоднозначному делу о детской площадке в Лесопарке.

«После решения областного суда я покатался на велосипеде в Деулино, постоял с удочкой на берегу Пры. Но главное, что мне удалось сделать - впервые отвести сына в школу», - сказал Карабасов в интервью «МедиаРязани».

В первый класс сын Юра пошел два года назад, но на тот момент и на протяжении 13 месяцев его отец находился в СИЗО Лефортово, а затем 17 месяцев под домашним арестом. Именно Юре, пока Карабасов-старший был в застенках, доверили 7 января передать эстафету «Новогодней столицы».

Следующее заседание по делу о детской площадке в Лесопарке состоится 23 ноября. На нем, возможно, Сергею Карабасову и другим обвиняемым вынесут приговор. Для бывшего главы администрации Рязани прокуратура потребовала 6 лет колонии общего режима.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Я уже опытный сиделец»: Сергей Карабасов дал интервью после отмены домашнего ареста

Экс-мэр Рязани Карабасов рассказал об опыте пребывания в СИЗО Лефортово (подробнее).