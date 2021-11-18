Школы Рязани готовятся к возможному переходу на дистанционное обучение

Школы Рязани могут перевести на дистанционное обучение.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В школах Рязани и области готовятся к возможному переходу на дистанционное обучение. Об этом говорят рассылки по родительским чатам от администраций учебных заведений.
«В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой и действием режима повышенной готовности на территории Рязанской области необходимо отработать механизмы возможного перехода на обучение с применением электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий», - говорится в сообщении.
В Рязани уже интегрировали систему электронного дневника «Барс» в региональную систему дистанционного образования (РСДО).
Теперь родителям необходимо проверить работоспособность РСДО. Для этого нужно:
- войти в электронный дневник с компьютера;
- слева выбрать «Открыть РСДО»;
- во всплывающем окне выбрать «Да»;
- проверить наличие всех предметов;
- сообщить о результатах проверки.
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