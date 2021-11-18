Начальник рязанского ЦПЭ в РГУ рассказал о маркерах на экстремизм

Фото: пресс-служба регионального УМВД.

В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина прошел круглый стол по теме профилактики девиантного поведения, а также современных деструктивных течениях в молодежной среде.

О методах профилактики экстремизма среди молодежи рассказал начальник Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Рязанской области полковник полиции Евгений Исаев. В частности он обратил внимание на необходимость раннего выявления предрасположенности к деструктивному поведению.

«Существуют специальные маркеры, которые могут заметить преподаватели, родители и ровесники, контактирующие с молодым человеком нетрадиционных, чаще всего агрессивно настроенных взглядов на жизнь», - приводит слова Исаева пресс-служба регионального УМВД.

Полковник полиции также подчеркнул, что ведомством проводится большая работа по выявлению и пресечению административных правонарушений и преступлений экстремисткой направленности. В ее рамках, к примеру, прошли беседы о недопустимости ксенофобии не только со школьниками и студентами, но и с учителями и педагогами вузов.