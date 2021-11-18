Любимовы обсудили план создания центра Андрея Тарковского в Рязанской области

Губернатор рассказал министру культуры о планах по центру Тарковского в регионе. Фото: страница Николая Любимова ВКонтакте.

Глава рязанского региона Николай Любимов считает, что «рязанская земля связана с именем великого русского кинорежиссера Андрея Тарковского». Именно поэтому на встрече с главой федерального Минкульта пошел разговор о создании культурного центра рядом с домом в поселке Мясной Путятинского района, который культовый деятель киноискусства считал своей малой родиной.

Во время беседы губернатор рассказал своей однофамилице Ольге Любимовой о том, что после закрытия рязанского филиала Московского университета культуры и искусств обучение по многим специальностям было перенесено в РГУ имени С. А. Есенина. Глава региона считает: «Таким образом мы сохранили те направления, специалисты по которым необходимы Рязанской области».

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