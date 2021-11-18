18 ноября рязанский минздрав подтвердил смерть от коронавируса 25 человек

В четверг, 18 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 25 человек (федеральная статистика дает 19 погибших). Это максимальный суточный показатель за всю пандемию. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все они скончались еще в июле (!) и августе 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о 52-летней женщине и 80-летнем мужчине, скончавшимся в июле.

Основное количество людей (23 человека), вписанных в летальный список 18 ноября, умерли в августе. Это 13 женщин – 35 лет, 54 года, 67 лет, 68 лет, 68 лет, 68 лет, 70 лет, 72 года, 75 лет, 79 лет, 80 лет, 86 лет, 88 лет. Так в список внесены 10 августовских мужчин – 63 года, 69 лет, 69 лет, 70 лет, 71 год, 71 год,73 года, 79 лет, 84 года, 88 лет.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным (федеральным) данным, унесла жизни 1736 человек.

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Оперативный штаб представил свежую суточную статистику (подробности).