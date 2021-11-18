ХК «Рязань» одержал победу в Орске над «Южным Уралом»

Гости оказались удачливее и настырнее и ворот хозяев льда. Фото: официальный сайт ХК «Южный Урал».

ХК «Рязань» 17 ноября во время своего очередного вояжа одержал победу в Орске над «Южным Уралом» с минимальным перевесом 4:3. Отметим, что соперники находятся примерно в одной группе команд по положению в турнирной таблице.

Начало противостояния было стремительным. Секундная стрелка еще не прошла и круг, когда Виктор Пластинин заставил капитулировать голкипера хозяев Сергея Кудрявцева. Илья Давыдов счет сравнял, но Максим Сергеев вновь вывел гостей вперед. Затем Капитуров перехитрил своего тезку Максима Дорожко, но Денис Толпегин через 30 секунд вновь заставил затрепыхаться сетку ворот «Южного Урала». На этом первый игровой отрезок так и закончился.

Во втором периоде Андрей Кузнецов реализовал большинство, но Артемий Грязев сократил отставание хозяев льда до одной шайбы - 3:4. В третьей двадцатиминутке орская команда постаралась выиграть любой ценой - как результат, как результат на Леонида Климова арбитры наложили дисциплинарный штраф до конца матча. В прологе встречи хозяева заменили вратаря и организовали штурм ворот Дорожко - но арбитры шайбу не засчитали.

19 ноября ХК «Рязань» сыграет с «Челметом», занимающим 17 строчку в табели о рангах ВХЛ.

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