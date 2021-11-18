На улице Новой в Рязани Skoda врезалась в автобус на встречке

17 ноября на улице Новой в Рязани автомобиль Skoda столкнулся с городским автобусом.

17 ноября на улице Новой в Рязани автомобиль Skoda столкнулся с автобусом, который работает на одном из городских маршрутов. ДТП прокомментировала пресс-служба областного УМВД.

Инцидент произошел примерно в 18:30 вблизи дома 68/12. По предварительной информации Госавтоинспекции, 32-летняя рязанка, управляя Skoda Fabia, выехала на полосу встречного движения и врезалась в стоящий автобус.

Сама женщина в итоге получила травмы, с которыми обращалась за медицинской помощью. Больше никто не пострадал.