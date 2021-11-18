18 ноября в Рязани отключили электричество на 12 улицах

Утром 18 ноября на 12 улицах Рязани произошло отключение электроэнергии. МУП «РГРЭС» и ООО «Ландщафт-Строй» проводят работы на воздушной линии электропередач в районах Семчино (с 9:30) и Мервино (с 9:00).

В Семчине в список попали дома на улицах Семчин Лоск, Трехреченской, во 2-м, 3-м, 4-м и 5-м Озерных переулках. В Мервине – дома на Советской, Библиотечной, Мервинской, Бахмачеевской, Западной, а также на 1-м Бахмачеевском проезде.

В первом случаи работы планируют завершить к 16:30, во втором - к 16:00.

Список адресов, где отключают электроэнергию 18 ноября

До 16:30

ул. Семчин Лоск, ул. 2-й Озерный переулок, д. 1, д. с 5 по 19, ул. 3-й Озерный переулок, д. с 2 по 4, д. с 6 по 8, ул. 4-й Озерный переулок, д. 10, д. 12, д. с 17 по 19, д. с 21 по 32, ул. 5-й Озерный переулок, д. 10, д. 16, д. с 18 по 19, д. с 21 по 24, д. с 26 по 29, д. 40, д. 42, ул. Трехреченская.

До 16:00

ул. Советская, д. с 1 по 33, д. 21а, д. 29а, д. 22, д. с 26 по 88, д. 64а, ул. Библиотечная, д. 28, ул. Мервинская, д. с 48 по 194, ул. Бахмачеевская, д. с 5 по 32, ул. 1-й Бахмачеевский проезд, д. с 2/16 по 21, ул. Западная, д. с 9 по 14.