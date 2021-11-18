Следствие ищет очевидцев смертельного ДТП с «Ладой» и Renault под Рязанью

Легковушки столкнулись утром 16 мая 2021 года на 172 километре трассы М-5 «Урал» в Рыбновском районе.

Полицейские следователи, которые занимаются смертельным ДТП с «Ладой Гранта» и Renault Logan под Рязанью, пытаются найти очевидцев аварии. Сообщение опубликовала пресс-служба областного УМВД.

Легковушки столкнулись утром 16 мая 2021 года на 172 километре трассы М-5 «Урал» в Рыбновском районе. По предварительной информации, 23-летний водитель Renault выехал на полосу встречного движения, что и привело к трагедии – погиб 58-летний пассажир «Лады». Водитель и 20-летний пассажир Renault тогда были госпитализированы.

В той аварии также поучаствовал автобус Sunlong – в него отлетела «Лада» после столкновения с Renault.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о ДТП, просят обращаться по телефону 8(4912)44-46-08 или непосредственно в следственное управление на улицу Фирсова, д.12к1 в Рязани.