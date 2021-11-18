В семи районах Рязанской области 18 ноября отключают электричество

18 ноября по Рязанской области пройдут очередные плановые отключения электроэнергии. Проводит их «Рязаньэнерго» в соответствии с графиком, который, впрочем, компания вольна по-всякому дополнять.

По состоянию на 8:40 в списке семь районов и 23 населенных пункта. В большинстве из них света не будет с 9:00. Где-то – во всем селении, где-то – на отдельных улицах. Также запланированы отключения с 10:00 и с 14:00.

Восстановить энергоснабжение во всех случаях планируется в 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

Отключения электроэнергии 18 ноября

С 9:00 до 17:00

- Пронский район: с. Гремяки;

- Старожиловский район: д. Егоровка, д. Малая Кременовка, д. Малые Поляны, д. Табатеровка, д. Большая Кременовка, д. Карамышево, д. Малое Истье, д. Хрущево, с. Большие Поляны, д. Полянские Выселки;

- Сараевский район: с. Большие Можары, п. совхоза имени Ленина, с. Гулынки, с. Меньшие Можары;

- Михайловский район: д. Ржевка, с. Аннино, с. Солнечное;

- Сапожковский район: с. Красное;

- Захаровский район: д. Савин-Корь;

С 10:00 до 17:00

- Чучковский район: с. Аладьино;

С14:00 до 17:00

- Захаровский район: с. Плахино, с. Колесня.