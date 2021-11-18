В семи районах Рязанской области 18 ноября отключают электричество

18 ноября по Рязанской области пройдут очередные плановые отключения электроэнергии. Проводит их «Рязаньэнерго» в соответствии с графиком, который, впрочем, компания вольна по-всякому дополнять.
По состоянию на 8:40 в списке семь районов и 23 населенных пункта. В большинстве из них света не будет с 9:00. Где-то – во всем селении, где-то – на отдельных улицах. Также запланированы отключения с 10:00 и с 14:00.
Восстановить энергоснабжение во всех случаях планируется в 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
Отключения электроэнергии 18 ноября
С 9:00 до 17:00
- Пронский район: с. Гремяки;
- Старожиловский район: д. Егоровка, д. Малая Кременовка, д. Малые Поляны, д. Табатеровка, д. Большая Кременовка, д. Карамышево, д. Малое Истье, д. Хрущево, с. Большие Поляны, д. Полянские Выселки;
- Сараевский район: с. Большие Можары, п. совхоза имени Ленина, с. Гулынки, с. Меньшие Можары;
- Михайловский район: д. Ржевка, с. Аннино, с. Солнечное;
- Сапожковский район: с. Красное;
- Захаровский район: д. Савин-Корь;
С 10:00 до 17:00
- Чучковский район: с. Аладьино;
С14:00 до 17:00
- Захаровский район: с. Плахино, с. Колесня.