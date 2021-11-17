На месте рязанских АЗС «Импульс» появятся заправки под вывеской «Газпромнефть»

Рязанская сеть автозаправок «Импульс» окончательно прекращает свое существование. Последние две АЗС – на улице Черновицкой и Голенчинском шоссе перестанут работать 18 и 22 ноября соответственно.

Как стало известно «КП-Рязань», сами заправочные станции никуда не денутся – на них просто поменяют вывеску. На правах франшизы здесь появятся АЗС «Газпромнефть».

Комментируя закрытие, представители компания сообщили, что не выдержали конкуренции с крупными игроками рынка в стремлении предлагать клиентам качественное топливо по приемлемым ценам.