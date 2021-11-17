В Рязани от коронавируса умерли две молодые женщины, им было всего 28 и 36 лет

В среду, 17 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 19 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все они скончались еще в июле (!), августе, сентября и октябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о 36-летней женщине, скончавшейся в июле. А также о 47-летней женщине, скончавшейся в сентябре, и 83-летней женщине, скончавшейся в октябре.

Основное количество людей, вписанных в летальный список 17 ноября, умерли в августе. Это 11 женщин – 28 лет, 51 год, 55 лет, 56 лет, 61 год, 61 год, 63 года, 72 года, 74 года, 75 лет, 90 лет. Так в список внесены пятеро августовских мужчин – 65 лет, 69 лет, 69 лет, 74 года, 79 лет.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1717 человек.

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