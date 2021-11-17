Семьям 17 рабочих, погибших в Лесном, начинают выплачивать компенсации

Власти Рязанской области начали выплату компенсаций семьям 17 рабочих, погибших в результате ЧП на предприятии в поселке Лесной в октябре 2021 года. Сумма единовременного пособия составляет 1 млн рублей.
По постановлению областного правительства №287 от 22 октября 2021 года право на выплаты имеют супруги, дети, родители погибших и лица, находившиеся у них на иждивении. Таких министерство труда и социальной защиты установило 46 человек.
«Из них 39 граждан уже собрали необходимый пакет документов для получения компенсации», - сообщает пресс-служба кабмина.
По данным властей, по состоянию на 17 ноября готовятся документы для выплаты 1 млн рублей трем людям.
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