В Рязани окончательно закрывается сеть АЗС «Импульс»

Сеть АЗС «Импульс» объявила о закрытии двух последних своих заправок в Рязани.

17 ноября сеть АЗС «Импульс» объявила о закрытии двух последних своих заправок. Так, последняя смена на улице Черновицкой закрывается в 10:00 18 ноября, а на Голенчинском шоссе — 22 ноября в 10:00.

Причиной этому, по словам представителей компании, стала невозможность конкуренции с крупными сетями в стремлении предлагать клиентам качественное топливо по приемлемым ценам. Достойное качество, кстати, подтверждали экспертизы «КП-Рязань» образцов АИ-92 и АИ-95 с «Импульса» и многих других АЗС (подробные статьи - по ссылкам).

«Мы очень надеемся, что наши коллеги – частные автозаправочные станции, смогут пережить этот кризис, но мы не смогли, - сказали в этой компании. Поэтому было принято очень сложное для нас решение - закрыть АЗС под брендом «Импульс». И хотелось бы сказать самое главное: Друзья, спасибо вам огромное! За ваше доверие, лояльность и дружбу. Без вас не было бы этих потрясающих 7 лет», - обратились к клиентам представители компании.

Сами заправки, конечно, никуда не исчезнут – на их месте будут АЗС под вывеской «Газпромнефть» (на правах франшизы). Можно сказать, поменяется только вывеска. И часть налогов будет не оставаться в Рязани, а утекать в Москву.