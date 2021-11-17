Врач красной зоны из Рязани показал, какую кипу бумаг заполняет всю ночь

Врач одного из ковид-госпиталей в Рязани рассказал об объемной бумажной работе, которую приходится выполнять в красной зоне. Мужчина в защитном костюме показал на видео, какую кипу бумаг ему и коллегам приходится заполнять по ночам. Папки с документами занимают весь письменный стол.

«Поступившие больные осмотрены, даны назначения. Начинается самая сложная, пожалуй, работа – бумажная. Надо заполнить кипу документов, расклеить все анализы, записать их, проанализировать, чтобы завтра коллегам с утра доложить, на что обратить особое внимание. Так что работать еще до самого утра», - сказал врач.

Видео опубликовал Telegram-канал «Рязанский комментатор».