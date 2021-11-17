Рязанцы могут поучаствовать в новогоднем конкурсе «Письмо сборной»

Фото: Почта России.

В преддверии Нового года сборная России по футболу и официальный партнер команды Почта России объявляют очередной этап конкурса «Письмо сборной». Это возможность для болельщиков передать слова поддержки игрокам или рассказать интересную историю из своей жизни, связанную с футболом.

Авторы лучших посланий получат призы: мячи и футболки с автографами сборной. Победителей определит жюри, в состав которого войдут лучшие футболисты и легенды российской команды.

Отправить письмо можно тремя способами: в бумажном виде - письмом до востребования по адресу 115172, Москва, ул. Народная д.9, в строке получателя необходимо указать «Конкурс Почта сборной», в электронном виде на адрес pochtasbornoy@rfs.ru и через форму на сайте pochta.rfs.ru