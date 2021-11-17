От последствий ковида умер известный рязанский КВНщик Максим Гундарев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Рязани скончался известный КВНщик Максим Гундарев. Об этом в социальных сетях сообщила его друг Екатерина Герда.

«Кто бы что не говорил, я верю и знаю, что душа его, которая была добрая и великодушная, долгое время заперта в тени его сомнений и разочарований сейчас улетит и освободится. Пусть земля тебе будет пухом, Максим Геннадьевич. Твоя душа молода, ей всего 45 земных лет», - написала девушка.

По словам Екатерины, Максим заболел «известной болезнью 2020 года», но не выкарабкался. Сердце не выдержало в реанимации.

Максим Гундарев был участником шоу проекта «Голова».

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