В Ряжске ушел из жизни Почетный гражданин города Владимир Мазалов

16 ноября умер Почетный гражданин города Ряжска Владимир Мазалов.

16 ноября умер Почетный гражданин города Ряжска Владимир Мазалов. Об утрате сообщила администрация Ряжского района.

С 1974 года Владимир Николаевич начал работать фотокорреспондентом в местной газете.

«Профессия стала для него делом всей жизни, трудно представить жизнь нашего района без фотоснимков и статей Владимира Николаевича», - рассказали в администрации.

Нашел себя Владимир Мазалов и в изучении истории родного края, стал Почетным краеведом Ряжского района, участвовал в создании Ряжской энциклопедии. Его авторству принадлежит немало исследовательских статей.