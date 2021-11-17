Множество открытых люков или решеток коллекторов в Рязани представляют опасность для горожан и транспортных средств.

Администрации Рязани указали на нерешенные проблемы с открытыми люками. На ряд случаев обратил внимание ОНФ, куда, в частности, обратились жители Приокского и Горрощи.

«Направленные ранее письма в администрацию города остались без ответа. До сих пор на перекрестке улиц Бирюзова и Молодцова остаются открытыми несколько люков на проезжей части», - сообщает ОНФ со слов жителей.

Рязанской администрации указали на опасные открытые люки. Фото: ОНФ

Четыре дыры зияют на месте четырех колодцев на улицах Осипенко и Новопавловской. Местные жители, чтобы избежать плачевных последствий, прикрывают колодцы спиленным деревьями, использованными шинами.

«Совсем скоро выпадет снег, и обнаружить неприкрытые люки будет сложнее. Мы убедительно просим чиновников поторопиться, чтобы не допустить беды», - обратились к администрации активисты.

Цель похитителей люков, конечно, - выручить скольно-нибудь денег за сдачу их в металлолом. В связи с этим чиновником советуют закупать люки из композитных материалов.