Обнаружено тело последней из 17 жертв ЧП на заводе в Лесном

Обнаружено тело последнего погибшего в результате ЧП на предприятии в поселке Лесной – Малика Папазяна.

Обнаружено тело последнего погибшего в результате ЧП на предприятии в поселке Лесной – Малика Папазяна. Об этом со ссылкой на родственницу Папазяна сообщает ya62.ru. Собеседница отметила, что больше ничего конкретного близким не сообщали.

Похороны других 15 жертв одной из крупнейших трагедий в истории Рязанской области прошли в Лесном 25 и 27 октября. Ильдар Камалов похоронен в Казани.

Напомним, 22 октября возгорание в цеху по производству пороха на территории бывшего завода «Эластик» привело к гибели 17 человек – всех, кто заступил в тот день на смену. Вспышка попала на запись видеорегистратора подъезжавшей к территории машины. Затем появилось видео непосредственного момента ЧП.