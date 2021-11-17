Военком Рязанской области Олег Серкез потерял отца

Ушел из жизни подполковник в отставке Серкез Игорь Иванович.

На 73-м году жизни скончался подполковник в отставке, ветеран Вооруженных Сил России Серкез Игорь Иванович.

Личный состав военного комиссариата Рязанской области выразил соболезнования и сочувствия семье и близким, а также лично военному комиссару Рязанской области полковнику Серкезу Олегу Игоревичу в связи с безвременной смертью его отца.

Серкез Игорь Иванович родился в 1949 году.

Окончил Военную академию имени Фрунзе (ныне Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ) и Коломенское высшее артиллерийское командное училище.

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