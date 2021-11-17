В Рязани из-за аварий на нескольких улицах отключили холодную воду

17 ноября в Рязани не обошлось без отключений холодной воды из-за аварийно-восстановительных работ «Водоканала». Список опубликован на официальном сайте муниципального предприятия.
В частности, с 9 часов прекращено ХВС по ряду адресов в поселке Канищево. Также утром отключения произошли на улицах Интернациональной (пять домов), Ломоносова (один дом) и Сельских Строителей (три дома.).
Несколько часов не будет холодной воды 4-м и 5-м районах поселка Борки.
График с указанием предполагаемого времени отсутствия ХВС по состоянию на 10:30 17 ноября выглядит так:
С 09:00 до 17:00
- ул. Весенняя (пос. Канищево);
- ул. Интернациональная, д. 16 корп.6, 16 корп.7, 18, 18 корп.1, 22а
- ул. Полевая (пос. Канищево);
- ул. Садовая (пос. Канищево);
- ул. Чапаева (пос. Канищево).
С 09:30 до 17:00
- ул. Ломоносова, д. 9 корп.1.
С 09:10 до 17:00
- ул. Сельских Строителей, д. 1 корп.3, 4, 5.
С 10:00 до 15:00
- ул. 4-й район (пос. Борки);
- ул. 5-й район (пос. Борки).