Автобус №10 в Рязани изменил свой маршрут

Издано постановление об изменении муниципального автобусного маршрута №10 в Рязани. При этом «десятки» ко дню официального опубликования документа, 17 ноября, уже стали ходить по-новому. Более того, хотя само постановление подписано 10 ноября, МУП «УРТ» объявляло об аналогичных изменениях с 1-го числа месяца.

Прежде маршрут автобусов №10 обозначался как «пос. Мехзавода – пос. Борки», теперь - «пос. Мехзавода – Телезавод». При движении от пос. Мехзавода (по улице Военных Автомобилистов и Михайловском шоссе) «десятки» заезжают к вокзалу Рязань-2 и, развернувшись, сразу едут по Московскому шоссе, улицам Октябрьской, Молодцова и Интернациональной.

В обратном направлении (от Телезавода) между вокзалом Рязань-2 и Михайловским шоссе добавляются остановки: вокзал Рязань-1 – Первомайский рынок – Первомайская гостиница – площадь Победы.

Вместо одной единицы техники маршрут должны обслуживать до пяти автобусов большого класса. По состоянию на 09:40, судя по данным системы ГЛОНАСС их на маршруте два.