В рязанских ковид-госпиталях находятся 1236 пациентов

В медицинских стационарах Рязанской области, где оказывается помощь больным коронавирусной инфекцией, находятся 1236 пациентов. Такую статистику со ссылкой на минздрав представила опергруппа при региональном правительстве вечером 16 ноября.

222 пациента находятся в тяжелом состоянии. Из них 36 из-за высокой степени поражения легких подключены к аппаратам ИВЛ.

Состояние 930 человек специалисты оценивают как средней степени тяжести, 84 человек – как удовлетворительное.

Остальных, у кого также выявили инфекцию COVID-19, медики посчитали возможным оставить лечиться на дому. Число инфицированных за пределами больниц, опергруппа по-прежнему не разглашает.