Агрессивного посетителя задержали в ТРЦ «Виктория Плаза»

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что у 30-летнего мужчины возник конфликт с сотрудниками службы безопасности торгового комплекса и они обратились за помощью в полицию.

Прибывшие на место сотрудники попросили посетителя проследовать с ними для установления личности. Однако в ответ он начал нецензурно выражаться и оказал активное сопротивление полицейским.

В итоге стражи правопорядка были вынуждены применить к дебоширу специальные средства.

Ранее в социальных сетях распространили информацию, что мужчину задержали, якобы, из-за отсутствия маски.

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