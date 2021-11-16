У проходной Рязанского радиозавода сбили 61-летнего пешехода

Во вторник 16 ноября в 17.46 у проходной Рязанского радиозавода на улице Лермонтова сбыли 61-летнего пешехода. Об этом сообщает издание YA62 ссылаясь на источник в экстренных службах.

Отмечается, что пострадавший мужчина в результате наезда легкового автомобиля получил травмы: закрытые переломы правого бедра и левой голени. Его на скорой доставили в Областную клиническую больницу.

Официальной информации о предварительных причинах ДТП к настоящему моменту не поступало.

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