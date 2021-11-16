В Рязани оправданных по делу убийства экс-полицейского судят снова

16 ноября в Рязанском областном суде состоялось заседание по расмотрению уголовного дела, возбужденного в отношении двоих скопинцев, подозреваемых в убийстве бывшего полицейского.

Любопытно, что в феврале этого года присяжные единогласно оправдали Станислава Постникова и Александра Чайкова. Они были признаны невиновными и освобождены от уголовного преследования.

Однако 20 июля дело в отношении ранее оправданных снова поступило в Рязанский областной суд. Поводом послужило решение прокуратуры, посчитавшей, что во время первого рассмотрения был допущен ряд процессуальных нарушений. И только во вторник прошло первое заседание с участием коллегии присяжных.

Напомним, 20 января 2017 года вышедший в отставку полицейский из Скопина Николай Литвинов был убит выстрелами из огнестрельного оружия. Он был застрелен вечером в гаражах в Автозаводском микрорайоне. Следствие посчитало, что именно Чайков и Постников убили Литвинова, однако присяжные в итоге с ними не согласились.

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