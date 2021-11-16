Убивший собутыльника гантелей рязанец лишился свободы на 8 лет

Железнодорожный районный суд Рязани вынес обвинительный приговор в отношении 30-летнего жителя Ухоловского района, убившего собутыльника гантелей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

На суде установлено, что во время распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, переросший в борьбу. В какой-то момент в руках одного из участников потасовки оказалась гантель, которой он нанес удар своему сопернику по голове. В результате мужчина скончался на месте преступления.

Во время процесса подсудимый не признал свою причастность к убийству, а также не признал вину. Тем не менее, следствию удалось предъявить неоспоримые аргументы, чтобы доказать обратное.

В итоге, решением суда, мужчина отправится в колонию строгого режима на 8 лет. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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