В Рязани появилась вакансия контролера QR-кодов

На сайте объявлений Avito появилась вакансия «контролера торгового зала». В обязанности сотрудника входит проверка QR-кодов и документов, необходимых для входа в торговый центр на улице Фирсова, 26 (ТЦ «Лань»).

Как отметил работодатель в объявлении, работа - временная, с почасовой оплатой (100 рублей в час).

«Провepкa наличия документов необходимых, согласно распоряжению правительства, для посещения общественных мест», - так описаны обязанности сотрудника.

Из требований к соискателю - только возраст от 18 лет, гражданство РФ и умение пользоваться сканером QR-кодов.