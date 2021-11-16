Каждую субботу в Рязани проходят акции по раздельному сбору мусора

В честь прошедшего 15 ноября Дня вторичной переработки мусора рязанцам рассказали, как дать отходам вторую жизнь в своем городе. Реальный вклад в замедление роста свалок можно сделать каждую субботу на разных площадках:

- первая суббота месяца - улица Есенина, 9;

- вторая суббота месяца - вход в ЦПКиО со стороны улицы Братиславской;

- третья суббота месяца - за остановкой “Таможня”;

- четвертая суббота месяца - у “Леруа Мерлен”.

Акции проводит некоммерческая организация, которая так и называется - “Раздельный сбор отходов”, сообщает портал Про Город. Принимаются пластиковая, стеклянная тара, мукулатура, полипропилен, консервные банки.

“Емкости из-под продуктов нужно промыть от остатков пищи и грязи, снять этикетки с бутылок и стеклянной тары, смять алюминиевые банки для того, чтобы они занимали меньше места”, - дает рекомендации издание.

Также коллеги отмечают, что использованные батарейки можно сдать на переработку в пункте напротив “Барса на Московском” и гипермаркете “Глобус”, а кассовые чеки, диски и ручки - в арт-простарнстве «Флакон» на третьем этаже ТД «Барс».