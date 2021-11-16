В рязанских ТРЦ возобновил работу общепит

Поесть в ТРЦ можно со вторника. Фото: Олег ЗОЛОТО

16 ноября в рязанских торгово-развлекательных центрах возобновили работу точки общепита. До этого кафе, рестораны и заведения, расположенные на фуд-кортах, могли готовить только на вынос.

Теперь же благодаря изменениям, внесенным в распоряжение губернатора, посетители смогут поесть в самом заведении. Для этого на входе необходимо будет предъявить QR-код и паспорт.

При этом работать общепит сможет, как и прежде, с 6.00 до 23.00.

Кроме того, со вторника возобновилась деятельность учреждений дополнительного образования.

Напомним, 4 ноября уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин попросил рязанские власти разрешить работу общепита в ТРЦ. Для этого он направил письмо, составленное на основе обращений рязанских предпринимателей, в региональное правительство.