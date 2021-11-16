В рязанских ТРЦ возобновил работу общепит

Поесть в ТРЦ можно со вторника.
Фото: Олег ЗОЛОТО
16 ноября в рязанских торгово-развлекательных центрах возобновили работу точки общепита. До этого кафе, рестораны и заведения, расположенные на фуд-кортах, могли готовить только на вынос.
Теперь же благодаря изменениям, внесенным в распоряжение губернатора, посетители смогут поесть в самом заведении. Для этого на входе необходимо будет предъявить QR-код и паспорт.
При этом работать общепит сможет, как и прежде, с 6.00 до 23.00.
Кроме того, со вторника возобновилась деятельность учреждений дополнительного образования.
Напомним, 4 ноября уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин попросил рязанские власти разрешить работу общепита в ТРЦ. Для этого он направил письмо, составленное на основе обращений рязанских предпринимателей, в региональное правительство.