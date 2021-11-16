В Скопинском районе перевернулся УАЗ-«буханка»

Фото с места ДТП.

В понедельник, 15 ноября, около 9.00 в Скопинском районе на дороге Михайлов – Горлово – Скопин – Милославское произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. 38-летний житель райцентра Скопин, управляя автомобилем УАЗ-«буханка», не правильно выбрал безопасную скорость для движения. Машина вылетела с дороги, съехала в кювет и опрокинулась.

В результате автоаварии 33-летний пассажир получил травмы. Ему понадобилась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.