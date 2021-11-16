В восьми районах Рязанской области 16 ноября отключают электроэнергию

16 ноября в восьми районах Рязанской области отключают электроэнергию. В графике «Рязаньэнерго» Спасский, Захаровский, Пронский, Касимовский, Старожиловский, Михайловский, Сапожковский и Чучковский районы.

Начались отключения с 8:00, далее они были в 9:00 и 10:00. Еще в двух населенных пунктах света не будет с 13:00. Восстановить энергоснабжение во всех случаях планируется к 17:00.

Некоторые населенные пункты обесточены полностью. Других - по отдельным улицам и адресам.

График отключений на 16 ноября

С 08:00 до 17:00

- Спасский район: д. Одоевцево, д. Разбердеево, д. Шатилово, д. Милованово, д. Никитино, д. Полянки, д. Соболевая, д. Малые Гулынки;

- Захаровский район: д. Волынь, д. Безлычное, д. Шляхино, с. Колесня, д. Савин-Корь.

С 09:00 до 17:00

- Захаровский район: с. Колесня, с. Елино;

- Пронский район: р.п. Пронск, д. Хохлаво, с. Береговая Погореловка, с. Большое Село, д. Ланинка, д. Скучаловка, д. Студенец, д. Мосток;

- Касимовский район: д. Новая Деревня;

- Старожиловский район: рп. Старожилово, с. Вороново;

- Михайловский район: с. Аннино; с. Грязное.

С 10:00 до 17:00

- Сапожковский район: д. Васильевка, д. Дмитриевка;

- Чучковский район: с. Аладьино.

С 13:00 до 17:00

- Захаровский район: с. Федоровское;

- Михайловский район: п. отделения "Пролетарское" совхоза имени Ильича.