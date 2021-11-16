Работники рязанской скорой помощи получат стимулирующие выплаты

Работники скорой медицинской помощи в Рязанской области получат стимулирующие выплаты. Проект постановления подготовлен, но пока не принят региональным правительством.
В документе говорится о ежемесячных выплатах с учетом «особых условий работы» во время пандемии COVID-19 в следующем размере:
- врачам – 20 тыс. рублей;
- среднему медицинскому персоналу –15 тыс. рублей;
- младшему медицинскому персоналу –5 тыс. рублей;
- водителям – 10 тыс. рублей.
Также проект постановления предусматривает расходные обязательства бюджета по выплате компенсаций за неиспользованные отпуска работникам выездных бригад.
Очевидно, к разработке документа правительство подтолкнул недавний визит министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, когда проблемы со «скорой» в Рязани стали, пожалуй, главной темой. Примерно в то же время широкую огласку получили сложнейшие условия работы бригад.