Под Рязанью сельского депутата осудили за ремонт военного «Урала»

Депутата одного из сельских поселений Рязанского района признали виновным в незаконном предпринимательства. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, в 2016 году он проводил техобслуживание и ремонт армейского автомобиля «Урал».

Дело в том, что деятельность по ремонту специализированной военной техники подлежит лицензированию, тогда как у депутата такого разрешения не было. Выгоду, которую он извлек в период с марта 2014 года по декабря 2016-го, посчитали особо крупным размером.

Судили мужчина по пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей», - рассказали в Следственном комитете.